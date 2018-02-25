ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عماد أديب: مصر أنفقت 4.2 مليار دولار على السلاح في الفترة من 2012 إلى 2016

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:28 ص
عماد أديب: مصر أنفقت 4.2 مليار دولار على السلاح في الفترة من 2012 إلى 2016
الإعلامي عماد الدين أديب
طباعة
نعيم يوسف
 
كشف الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر أنفقت حوالي 4.2 مليار دولار على شراء الأسلحة في الفترة من 2012، وحتى 2016.

وأضاف "أديب" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هناك العديد من الدول في المنطقة سبقت مصر في التسلح، ومنها السعودية، رغم ما تعانيه مصر.

وأشار إلى أن سبب انخفاض رقم الإنفاق العسكري على السلاح، هو مهارة المفاوض المصري.
المزيد عن: مصر عماد أديب السلاح السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
-
x
17:20
-
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:50
-
الأهلي
قطر
-
x
18:00
-
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
-
x
22:15
-
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
16:00
-
نيس
ليون
-
x
18:00
-
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
13:00
-
خيتافي
أتلتيك بيلباو
-
x
17:15
-
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
13:30
-
سبال
فيورنتينا
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
-
x
16:00
-
تورينو
سامبدوريا
-
x
16:00
-
أودينيزي
ساسولو
-
x
16:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
13:00
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
-
x
16:05
-
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:30:07 AM