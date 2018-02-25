عماد أديب: مصر أنفقت 4.2 مليار دولار على السلاح في الفترة من 2012 إلى 2016
الأحد 25/فبراير/2018 - 05:28 ص
نعيم يوسف
كشف الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر أنفقت حوالي 4.2 مليار دولار على شراء الأسلحة في الفترة من 2012، وحتى 2016.
وأضاف "أديب" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هناك العديد من الدول في المنطقة سبقت مصر في التسلح، ومنها السعودية، رغم ما تعانيه مصر.
وأشار إلى أن سبب انخفاض رقم الإنفاق العسكري على السلاح، هو مهارة المفاوض المصري.
وأضاف "أديب" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن هناك العديد من الدول في المنطقة سبقت مصر في التسلح، ومنها السعودية، رغم ما تعانيه مصر.
وأشار إلى أن سبب انخفاض رقم الإنفاق العسكري على السلاح، هو مهارة المفاوض المصري.