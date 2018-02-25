موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم الأحد 25-2-2018 بالدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
الأحد 25/فبراير/2018 - 05:20 ص
أحمد عصام
يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره فريق مارسيليا، اليوم الأحد 25-2-2018 على ملعب "حديقة الأمراء" في الساعة 10 مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية
6 HD.
ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يحل نادي مارسيليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.
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