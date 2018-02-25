وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أفضل مائة مرة من تكرار العمرة



وأضاف "مختار" في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه عندما تكون ظروف البلاد صعبة، فإن قضاء حوائج الناس أعلى ثوابا ومنزلة وأفضل مائة مرة من تكرار الحج والعمرة.



وأكد وزير الأوقاف، أنه يؤيد قرار فرض رسوم على تكرار العمرة، مشددًا على أن إطعام الجائع أعلى ثوابا من تكرار العمرة.



وأشار إلى أن البعض يعتبر الحج والعمرة غفران للذنوب، ولكن يجب أن يكون مال العمرة والحج "حلال".

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مسألة تكرار العمرة ليس من الأمور الثابتة ولكنها تتغير وفقا للظروف، مشددًا على أن قضاء حوائج الناس مقدم على تكرار الحج والعمرة.