مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع على قناتي trt ودعوة
الأحد 25/فبراير/2018 - 04:44 ص
الفجر الفني
عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى القنوات الناقلة للمسلسل.
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