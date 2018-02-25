ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع على قناتي trt ودعوة

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:44 ص
مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع على قناتي trt ودعوة
مشهد من مسلسل "قيامة أرطغرل"
طباعة
الفجر الفني
 

عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.

 


ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى القنوات الناقلة للمسلسل. 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع على قناتي trt ودعوة
المزيد عن: نجوم الفن مشهد مشاهير مسلسل مزيكا قيامة قنوات فن سينما دراما تردد الفجر الفني ارطغرل اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
-
x
17:20
-
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:50
-
الأهلي
قطر
-
x
18:00
-
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
-
x
22:15
-
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
16:00
-
نيس
ليون
-
x
18:00
-
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
13:00
-
خيتافي
أتلتيك بيلباو
-
x
17:15
-
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
13:30
-
سبال
فيورنتينا
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
-
x
16:00
-
تورينو
سامبدوريا
-
x
16:00
-
أودينيزي
ساسولو
-
x
16:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
13:00
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
-
x
16:05
-
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:30:07 AM