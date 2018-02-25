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وزير قطاع الأعمال: هناك 48 شركة تخسر 5.5 مليار جنيه

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:59 ص
وزير قطاع الأعمال: هناك 48 شركة تخسر 5.5 مليار جنيه
خالد بدوي
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نعيم يوسف
 
قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن هناك 48 شركة خاسرة في قطاع الأعمال، بينهم 10 شركات تصل خسائرها إلى 5.5 مليار، وعلى رأسهم شركة القومية للأسمنت التي تحقق خسائر تقدر بـ570 مليون، وبعدها شركات الغزل والنسيج.

وأضاف "بدوي" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوجود حلول جذرية للشركات المتعثرة، موضحا أن التوجه هو تطوير هذه الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص، أو الشركات العالمية.

ولفت إلى أن بعض الشركات يجب أن تُدرس على حدة، ولا يوجد "روشتة" ثابتة على الجميع، موضحا أنه تم التأكيد على البدء الفوري في معالجة هذه الشركات.
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