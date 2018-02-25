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خبيرة بالشأن الإفريقي: إسرائيل تسعى ليكون لها منفذ على البحر الأحمر

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:52 ص
خبيرة بالشأن الإفريقي: إسرائيل تسعى ليكون لها منفذ على البحر الأحمر
الدكتورة هبة البشبيشي
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة في الشأن الأفريقي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يعرض على الصومال تدريب الجيش الوطني، لافتة إلى الدور الهام للصومال بسبب وجودها على البحر الأحمر.

وأضافت "البشبيشي" في لقاء مع قناة LTC الفضائية، أن الفترة المقبلة ستشهد حالة سيطرة على المنافذ البحرية، ومصر لها دور كبير لأنها تسيطر على منافذ البحر الأحمر، والمتوسط.

وشددت على أهمية الوجود المصري في البحر الأحمر، خاصة في ظل سعي إسرائيل للتواجد في باب المندب، وأن يكون لها منفذ في البحر الأحمر.
المزيد عن: مصر صومال السيسي إسرائيل
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