رسالة إلهام شاهين لجمهورها بعد انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" (فيديو)





شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها منذ قليل مقطع فيديو جديد لها عقب انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" لمكافحة مسببات العمى.





وعلقت "شاهين"، على الفيديو قائلة: "تمسك بالأمل مهما كان مستحيل،، ادعم مبادرة "عينيك فى عينينا".





وحاز الفيديو إعجاب متابعي شاهين، حيث قام عدد كبير من جمهورها بالتفاعل مع المبادرة وشاركوا الفيديو على نطاق واسع.







