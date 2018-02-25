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رسالة إلهام شاهين لجمهورها بعد انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" (فيديو)

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:33 ص
رسالة إلهام شاهين لجمهورها بعد انضمامها لمبادرة عينيك فى عينينا (فيديو)
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الفجر الفني
 

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها منذ قليل مقطع فيديو جديد لها عقب انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" لمكافحة مسببات العمى.

وعلقت "شاهين"، على الفيديو قائلة: "تمسك بالأمل مهما كان مستحيل،، ادعم مبادرة "عينيك فى عينينا".

وحاز الفيديو إعجاب متابعي شاهين، حيث قام عدد كبير من جمهورها بالتفاعل مع المبادرة وشاركوا الفيديو على نطاق واسع.



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