رسالة إلهام شاهين لجمهورها بعد انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" (فيديو)
الأحد 25/فبراير/2018 - 04:33 ص
الفجر الفني
شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها منذ قليل مقطع فيديو جديد لها عقب انضمامها لمبادرة "عينيك فى عينينا" لمكافحة مسببات العمى.
وعلقت "شاهين"، على الفيديو قائلة: "تمسك بالأمل مهما كان مستحيل،، ادعم مبادرة "عينيك فى عينينا".
وحاز الفيديو إعجاب متابعي شاهين، حيث قام عدد كبير من جمهورها بالتفاعل مع المبادرة وشاركوا الفيديو على نطاق واسع.
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