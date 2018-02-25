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يحيى: "اتعينت مدرب للزمالك في نشرة 6 وإتشلت في نشرة 9”

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:43 ص
يحيى: اتعينت مدرب للزمالك في نشرة 6 وإتشلت في نشرة 9”
طارق يحيي
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الفجر الرياضي
 

أكد طارق يحيى المدير الفني لبتروجت، أنه تعرض للظلم خلال عمله داخل نادي الزمالك خلال فترة  تولية المسؤلية مع نيبوشا، قائلا:" انا طول عمري مظلوم في الزمالك".

 

وقال يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن هناك عدم تقدير من مسؤولي الزمالك لتاريخ طارق يحيي، قائلا" انا مرة اتعينت مدرب للزمالك في نشرة 6 وإتشلت في نشرة 9”، مؤكدا انه أثناء ذهابه المنزل فؤجئ بالإقالة من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وقتها.

 

وتابع يحيى خلال تصريحاته، أن تدريب الزمالك ليس حكراً على أبنائه.

 

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