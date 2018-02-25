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نائب وزير الخارجية السابق: العلاقة مع السودان مسألة أمن قومي

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:42 ص
نائب وزير الخارجية السابق: العلاقة مع السودان مسألة أمن قومي
السفير على الحفنى
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نعيم يوسف
 
قال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق، إن بعض القنوات الفضائية كانت تستهدف خلق فتنة بين مصر والسودان، وأيضا بين مصر وأثيوبيا، لافتا إلى أنهم كانوا سيفرحون إذا حدث ذلك.

وأضاف "الحفني" في لقاء مع قناة LTC الفضائية، أن الإعلام الرسمي والخاص عليه الانتباه لذلك، موضحا أن مسألة العلاقة مع السودان أمن قومي.
المزيد عن: مصر السودان الإعلام أثيوبيا
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