نائب وزير الخارجية السابق: العلاقة مع السودان مسألة أمن قومي



وأضاف "الحفني" في لقاء مع قناة LTC الفضائية، أن الإعلام الرسمي والخاص عليه الانتباه لذلك، موضحا أن مسألة العلاقة مع السودان أمن قومي.

قال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق، إن بعض القنوات الفضائية كانت تستهدف خلق فتنة بين مصر والسودان، وأيضا بين مصر وأثيوبيا، لافتا إلى أنهم كانوا سيفرحون إذا حدث ذلك.