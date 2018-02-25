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خبير عسكري: وجود قاعدة تركية بالسودان "كلام إعلام"

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:34 ص
خبير عسكري: وجود قاعدة تركية بالسودان كلام إعلام
اللواء محمود خلف
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نعيم يوسف
 
أكد اللواء محمود خلف، الخبير العسكري، أن فكرة إنشاء قوة أفريقية عسكرية مشتركة غير واردة لا في أفريقيا ولا غيرها، لافتا إلى أنه حتى في "الناتو" لا يوجد قوة عسكرية مشتركة.

وأضاف "خلف" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، أنه لا يوجد شعب سيحارب شعب آخر، لا في المنطقة العربية ولا غيرها، مؤكدا أن فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة غير عملية.

وعن وجود قاعدة عسكرية تركية في السودان، قال "خلف" إنه لا يوجد قواعد عسكرية في سواكن، ولا في البحر الأحمر لأن البحر الأحمر أمن قومي مصري، لافتا إلى أن إنشاء قاعدة في الجزيرة السودانية "كلام إعلام".

وشدد على أن الكلام شيء والأمور على أرض الواقع شيء أخر، لافتا إلى أن "أي حد هيجي عند الأمن القومي المصري هنضربه".
المزيد عن: مصر محمود خلف سواكن تركيا
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