خبير عسكري: وجود قاعدة تركية بالسودان "كلام إعلام"



وأضاف "خلف" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، أنه لا يوجد شعب سيحارب شعب آخر، لا في المنطقة العربية ولا غيرها، مؤكدا أن فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة غير عملية.



وعن وجود قاعدة عسكرية تركية في السودان، قال "خلف" إنه لا يوجد قواعد عسكرية في سواكن، ولا في البحر الأحمر لأن البحر الأحمر أمن قومي مصري، لافتا إلى أن إنشاء قاعدة في الجزيرة السودانية "كلام إعلام".



وشدد على أن الكلام شيء والأمور على أرض الواقع شيء أخر، لافتا إلى أن "أي حد هيجي عند الأمن القومي المصري هنضربه".

أكد اللواء محمود خلف، الخبير العسكري، أن فكرة إنشاء قوة أفريقية عسكرية مشتركة غير واردة لا في أفريقيا ولا غيرها، لافتا إلى أنه حتى في "الناتو" لا يوجد قوة عسكرية مشتركة.