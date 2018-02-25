طارق يحيى: نيبوشا تعرض للظلم.. وإيهاب جلال يحتاج الوقت للحكم عليه

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي بتروجت، أن المونتيجيري نيبوشا المدير الفني السابق للزمالك بذل أقصى ما لديه لتحقيق نتائج إيجابية للفريق، ولكنه لم يكن محظوظا في العديد من المباريات.

وقال يحيى لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن نيبوشا كان يحتاج لوقت مع الفريق حتى تظهر بصماته كاملة.

وطالب طارق يحيي من مجلس إدارة الزمالك بالصبر على إيهاب جلال المدير الفني الحالي للزمالك.

وأضاف: "ليس من العدل الحكم علي إيهاب جلال حاليا ولابد من الصبر عليه ومنحه الفرصة كاملة حتى يتم الحكم عليه".