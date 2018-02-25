ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق يحيى: نيبوشا تعرض للظلم.. وإيهاب جلال يحتاج الوقت للحكم عليه

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:30 ص
طارق يحيى: نيبوشا تعرض للظلم.. وإيهاب جلال يحتاج الوقت للحكم عليه
إيهاب جلال
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي بتروجت، أن المونتيجيري نيبوشا المدير الفني السابق للزمالك بذل أقصى ما لديه لتحقيق نتائج إيجابية للفريق، ولكنه لم يكن محظوظا في العديد من المباريات.

 

وقال يحيى لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة مصر الأولى تقديم الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن نيبوشا كان يحتاج لوقت مع الفريق حتى تظهر بصماته كاملة.

 

وطالب طارق يحيي من مجلس إدارة الزمالك بالصبر على إيهاب جلال المدير الفني الحالي للزمالك.

 

وأضاف: "ليس من العدل الحكم علي إيهاب جلال حاليا ولابد من الصبر عليه ومنحه الفرصة كاملة حتى يتم الحكم عليه".

 

المزيد عن: نيبوشا طارق يحيى رياضة الظلم الزمالك الدوري الأخبار الرياضية إيهاب جلال أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
مصر المقاصة
-
x
19:30
-
وادي دجلة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
القادسية
-
x
17:20
-
الفيصلي
دوري نجوم قطر
السد
-
x
15:50
-
الأهلي
قطر
-
x
18:00
-
الريان
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
-
x
22:15
-
بورتو
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
16:00
-
نيس
ليون
-
x
18:00
-
سانت إيتيان
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
مارسيليا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
شالكه
لايبزيج
-
x
19:00
-
كولن
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
13:00
-
خيتافي
أتلتيك بيلباو
-
x
17:15
-
مالاجا
فالنسيا
-
x
19:30
-
ريال سوسييداد
إشبيلية
-
x
21:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
13:30
-
سبال
فيورنتينا
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
هيلاس فيرونا
-
x
16:00
-
تورينو
سامبدوريا
-
x
16:00
-
أودينيزي
ساسولو
-
x
16:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
19:00
-
أتلانتا
روما
-
x
21:45
-
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
13:00
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد
-
x
16:05
-
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/25/2018 7:30:07 AM