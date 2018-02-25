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كامل: مباراة السوبر المصري عام 2015 أصعب اختبارات "بريزنتيشن"

الأحد 25/فبراير/2018 - 04:25 ص
كامل: مباراة السوبر المصري عام 2015 أصعب اختبارات بريزنتيشن
محمد كامل
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أحمد عصام
 

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، أن مباراة السوبر المصري في الإمارات عام 2015 كانت من أصعب الإختبارات في تاريخ الشركة.

 

وقال كامل في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "فريق عمل الشركة في السوبر عقد اجتماع عند الدقيقة 75 من عمر لقاء الأهلي والزمالك، وتفأجأت من خروج حكم المباراة قبل انتهائها بسبب عدم متابعتي للقاء".

 

وواصل: "حاولت تهدئة حسام عاشور في السوبر بعد تصرف رمضان صبحي، وشعرت بعودة الحياة مرة أخرى بعد استكمال اللقاء، ودولة الإمارات طلبت تنظيم السوبر المصري ثلاث مرات متتالية".

 

وتابع: "الإمارات وفرت لنا كل سبل نجاح السوبر المصري، وقد نخسر ماديا في تسويق بعض الحقوق ولكننا نربح معنويا، ونجحنا في تسويق النسخة 23 لكأس الخليج بنجاح كبير لم يكن متوقعا".

 

المزيد عن: محمد كامل سوبر 2015 رياضة بريزنتيشن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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