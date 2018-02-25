القرموطي يظهر بـ"أرنب" على الهواء لهذا السبب (فيديو)



جاء ذلك تعليقا على خبر حبس "أرنب" مرشح رئاسي في مجلس الدولة بعد ذهابه إلى مقر المجلس به وخبر آخر يحمل عنوان "طاعن يخرج أرنب من حقيبته ويدعي أنه بديل مليون جنيه لاستكمال إجراءات ترشحه للرئاسة"، وعقب قائلا: "إية ذنب الأرنب؟؟ هو قاله خدني معاك؟".





ظهر الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع على قناة النهار الفضائية، بصحبة "أرنب" على الهواء مباشرة.