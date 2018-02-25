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عماد أديب: إدارة الدولة المصرية تمثل خطرا على كثير من اللاعبين الأساسيين في العالم

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:20 ص
عماد أديب: إدارة الدولة المصرية تمثل خطرا على كثير من اللاعبين الأساسيين في العالم
الإعلامي عماد الدين أديب
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هدى عبدالرازق
 
أكد الإعلامي عماد الدين أديب، أن قناة السويس الجديدة رفعت من قيمة منطقة القناة، حيث سيتم إنشاء مناطق صناعية على جانب القناتين مما سيزيد الدخل، منتقدًا كل من كان يشكك في جدوى القناة الجديدة.

وأشار "أديب"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إلى أنه سيزداد الإصرار على إسقاط سلطة الدولة الوطنية في مصر حتى يتم السيطرة عليها.

وأوضح أن طريقة إدارة مصر الآن والتي تقوم على التعامل مع الجميع، وأننا ليس عملاء للشرق أو الغرب، فإن هذا الحكم سيكون خطرًا على كثير من اللاعبين الأساسيين في العالم.
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