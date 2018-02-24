احتياطات يجب اتباعها إذا سبق لطفلكِ الإصابة بالحساسية

إذا سبق لطفلكِ الإصابة بالحساسية، هناك احتياطات يجب اتباعها استعدادًا لتكرارها مرة آخرى:-





- احتفظي بأمبولات أدرينالين في المنزل، فتأثير حقن الأدرينالين يستمر لعشرين دقيقةٍ فقط، وقد يحتاج الطفل لأكثر من حقنة حتى تهدأ أعراض الحساسية.





- احرصي على التزام الطفل للراحة بعد تناول الدواء إذا كانت إصابة الطفل السابقة بالحساسية مرتبطة بممارسة الرياضة، وإذا بدأت بعض الأعراض في الظهور عند القيام بأي مجهود كحدوث صعوبة في التنفس أو ظهور أعراض جلدية، فيجب التوقف عن المجهود فورًا والتزام الراحة.





- احرصي على أن تبلغي المدرسة بحالة طفلِك، ووضع كارت مفصل بحالته معه عند تواجده في مكانٍ ما بمفرده.





- أخبري أي طبيب تذهبين إليه بحالة طفلك بالتفصيل.





- تعرفي من الطبيب أيضًا على الأدوية التي يمكنها أن تسبب حساسية لطفلك، حتى تتجنبي استخدامها تمامًا.