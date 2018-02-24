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سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2018 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

السبت 24/فبراير/2018 - 06:05 م
سعر الدولار اليوم السبت 24-2-2018 في مصرف أبو ظبي الإسلامي
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الفجر الاقتصادى
 
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت 24-2-2018، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ، نحو 17.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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