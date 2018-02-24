السعيد منسي : "يوتيرن" يواصل نجاحه ومحجوز بالكامل الأحد





أكد السعيد منسي مخرج عرض يوتيرن بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة أن العرض يحظى بجماهيرية عالية يوميا كامل العدد وقد تم حجز ليلة عرض الأحد 25 فبراير بالكامل فقبلها بيومين





"يوتيرن" من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويعرض على مسرح الطليعة عن نص "نجونا بأعجوبة" لثورنتون وايلدر، وترجمة مختار الوكيل، ودراماتورج وأشعار سامح عثمان، وديكور وملابس محمود الغريب، وأداء حركي عمرو باتريك، وتأليف موسيقي صادق ربيع، ومكياج إسلام عباس، وغناء أماني رأفت ومهاب فهمي، وبطولة شريف خيرالله، وهايدي عبد الخالق، وريهام أبو بكر، ومشيل ميلاد، وسوزان مدحت، وإسلام علي، وهشام فهمي، وريتا هاني، ونرمين نبيل، وإبراهيم بوشا، وإخراج السعيد منسي.