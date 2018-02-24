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رامي عياش لـ وليد توفيق: "ما بقى تطوّل الغيبات"

السبت 24/فبراير/2018 - 05:55 م
رامي عياش لـ وليد توفيق: ما بقى تطوّل الغيبات
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الفجر الفني
 
هنأ الفنان رامى عياش، الفنان وليد توفيق على طرح اغنيته الجديدة "عاشق انا"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" . 

وقال رامى عياش :"مبروك نجمنا العربي وليد توفيق، إن شاء الله ما بقى تطوّل الغيبات. منحبّك".

يذكر أن وليد توفيق طرح الاغنية على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات ماجد المهنا، وألحان الموسيقار طلال وتوزيع حسام كمال، ومن إخراج علاء الأنصاري.

رامي عياش لـ وليد توفيق: "ما بقى تطوّل الغيبات"
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