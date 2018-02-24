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ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)

السبت 24/فبراير/2018 - 05:57 م
ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)
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دينا حسن- محمد رجب
 
كشفت مديرية أمن الإسكندرية عن حجم اصابات المصابين في حادث اشتعال نيران في أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين"فتحي محمود" على الكوبري الألماني بالطريق الدولي الساحلي، وقد أصيب العامل"طارق حسين إبراهيم" بحروق بنسبة 90% بالجسم، "أحمد حسين إبراهيم" حروق بنسبة 20% بالوجه، "محمد إبراهيم محمد"حروق بنسبة 35% بالصدر والذراعين، "أحمد سمير رزق" حروق بنسبة 40% بالوجه والذراعين، "علي صبحي علي" حروق بنسبة 95% بالجسم، "محمد محمود فتح الله" نزيف بالمخ، وقد تم ايداعهم في مستشفى القباري.

و"خالد إبراهيم محمد" كسر بالساقين، "محمد إبراهيم يحيى" ارتجاج، "احمد مصطفى صادق" كدمة بالضلوع وعوارض ارتجاج، "مصطفى إبراهيم" كسر بالضلوع، "حسام حسن"حروق بالوجه والذراعين، "أحمد فؤاد محمد"حروق بالساقين وعوارض ارتجاج، "مصطفى شلبي جمعة"كدمات شديدة بالجسم واسفل البطن، "محمد سعيد السيد"كدمات شديدة وهبوط عام، "سيد محمد محمود"كدمات شديدة بالظهر، "أحمد خميس سيد"حروق بالوجه واليد اليمنى، "إبراهيم محمد سالم"حروق بالساقين، "محمد إسماعيل محمود"حروق بالوجه والبطن، "محمد عبد الستار محمد"حروق بالساقين، "محمد فتح الله محمود" كدمات بالساق اليسرى، "محمود عبد القوي السيد" حرق بالساق المين، وقد تم ايداعهم مستشفى رأس التين.

وارتفع ضحايا حادث اشتعال نيران باتوبيس شركة"فتحي محمود" على الكوبري الألماني بالإسكندرية إلى 9 ضحايا و21 مصاب، وقد تسبب فالحادث في تفحم الجثث، وقد تم نقلهم إلى مشرحة الاسعاف، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رأس التين والقباري وجمال عبد الناصر، ومن بينهم اثنين في حالة خطيرة.

ونقلت سيارات الاسعاف بالإسكندرية مصابين حادث اشتعال نيران أتوبيس شركة"فتحي محمود بالطريق الدولي الساحلي 4 حالات إلى مستشفى جمال عبد الناصر، 12 حالة بمستشفى رأس التين، 6 مصابين بمستشفى القباري منهم اثنين في حالة خطيرة.
ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)
ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)
ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)
ننشر إصابات حادث اشتعال أتوبيس الشركة الألمانية للبروسلين بالطريق الدولي (صور)
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