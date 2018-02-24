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اتحاد الكرة يدرس الموافقة على مواجهة بلجيكا في أراضيها

السبت 24/فبراير/2018 - 05:55 م
اتحاد الكرة يدرس الموافقة على مواجهة بلجيكا في أراضيها
منتخب مصر
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محمد الصو
 


تتجه النية لدى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، للموافقة على مواجهة بلجيكا وديًا في الأراضي البلجكية، خلال شهر يونيو المقبل.

يأتي ذلك بعد أن عرض الاتحاد البلجيكي، خوض المواجهة هناك بدلًا من خوضها في النمسا، مع تحمل تكاليف الإقامة لمدة أربعة أيام، ورفع المقابل المادي، في المعسكر الأخير قبل نهائيات كأس العالم.

وكانت الجبلاية وافقت على مواجهة بلجيكا وديًا يوم 6 يونيو المقبل، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.
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