أبوشقة: السيسي لو بقى وزيرًا للدفاع لظل الرجل الأقوى أيضَا (فيديو)

أعلن الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترحيب بالتنسيق والتعاون مع الجميع خاصة مع بدء مرحلة الدعاية الانتخاية.





وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لو بقى في منصب وزير الدفاع كان أيضَا سيظل الرجل الأقوى في الدولة، مؤكدًا أن الرئيس قرر تحمل المسئولية وأن يفتدى الوطن بنفسه.





واستنكر دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات.