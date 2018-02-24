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ننشر أسماء مصابي "كفر الدوار" في حادث تفحم أوتوبيس كوبري الألمان

السبت 24/فبراير/2018 - 05:56 م
ننشر أسماء مصابي كفر الدوار في حادث تفحم أوتوبيس كوبري الألمان
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
حصلت بوابة "الفجر" علي أسماء مصابي حادث تصادم أوتوبيس بالقرب من نزلة كوبري الألمان في الإسكندرية، يُقل عمالا من مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، تابعين لإحدى شركات السيراميك، بعد انقلابه واحتراقه، ما نتج عنه حتى الآن مصرع 8 عمال، وإصابة 21 آخرين.

والمصابين هم: أحمد فؤاد محمد كامل، حسام حسن محمد رمضان، محمد اسماعيل محمود، احمد خميس حسين، مصطفي شلبي جمعة، ابراهيم محمد ابراهيم، محمد سعيد السيد، السيد محمد محمود، محمد عبدالستار فؤاد، محمود عبدالقوي السيد، محمد فتح الله محمد، طارق حسين ابراهيم حسين.

كان قد أكد الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد بمستشفى كفرالدوار العام، لاستقبال ضحايا ومصابي حادث احتراق أوتوبيس بالقرب من نزلة كوبري الألمان بمحافظة الإسكندرية، مشيرا أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لنقل مصابي وجثث الحادث، لافتًا إلى أنه تم نقل 6 مصابين بالحادث إلى مستشفى القبارى، وجثث 4 ضحايا إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.
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