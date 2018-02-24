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"مواد البناء": تنوع مصادر الغاز يساهم فى نمو الصناعة وزيادة التنافسية

السبت 24/فبراير/2018 - 05:54 م
مواد البناء: تنوع مصادر الغاز يساهم فى نمو الصناعة وزيادة التنافسية
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الفجر الاقتصادى
 
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تنوع مصادر الطاقة فى مصر والاكتشافات الجديدة لحقل "ظهر" واستيراد الغاز، سيساهم بشكل كبير فى نمو الصناعة وزيادة إنتاجية المصانع.

وأعرب "عبد الحميد"، عن أمله فى انخفاض أسعار الغاز للمصانع عقب زيادة الإنتاج، وفقاً لطبيعة كل قطاع صناعى وهو ما يساهم فى زيادة الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق وبالتالى انتعاش الصادرات.

وأكد رئيس غرفة مواد البناء، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن زيادة الطاقات الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي التي من المتوقع لها أن تصل لـ 27 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2019 من المهم توجيهها للمساهمة فى زيادة الإنتاج خاصة صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والزجاج ، وهو ما يعني تشغيل الملايين من الشباب وزيادة الإنتاج والصادرات وتخفيض عجز ميزان المدفوعات.

وأضاف أن الصناعة هي الحل الوحيد لتحقيق أعلى معدلات النمو فى وقت قصير، وتوفير فرص العمل وخفض عجز ميزان المدفوعات.

وأشار إلي أن القطاع الصناعي يحتاج إلي خفض سعر الغاز، لافتا إلي أن تلك الخطوة ستعمل علي خفض تكلفة الإنتاج بما يمنح المنتج المحلي فرصة كبيرة للمنافسة داخليا وخارجيا.

وأكد أن المصانع لديها طاقات إنتاجية معطلة حاليا، وأن القطاع الصناعي قادر علي سد احتياجات السوق المحلية وزيادة الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن خفض سعر الغاز سيكون حافزًا كبيرًا لجذب رؤوس الأموال.
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