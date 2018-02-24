رابط مشاهدة مباراة الوداد ومازيمبي اليوم البث المباشر عبر beINSPORTS

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي مباشر اليوم السبت 24-2-2018 في كأس السوبر الإفريقي.

يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي مباشر اليوم السبت 24-2-2018 في كأس السوبر الإفريقي.

معلومات عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي البطولة كأس السوبر الإفريقي ، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب المركب الرياضي محمد الخامس، المعلق جواد بده.

موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي مباشر اليوم السبت 24 -2-2018 في كأس السوبر الإفريقي.

كورة لايف بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي اليوم السبت في كأس السوبر الإفريقي.