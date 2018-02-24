ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لخسارة وزنك.. عليكِ تناول هذه الأطعمة

السبت 24/فبراير/2018 - 05:48 م
لخسارة وزنك.. عليكِ تناول هذه الأطعمة
طباعة
 
يجب عليكِ تناول هذه الأطعمة لخسارة الوزن الزائد، بسهولة ويسر:

- استخدمي حبوب القمح الكاملة أو الشعير أو الكينوا، أحضري كوبًا من الحبوب واغسليها جيدًا ثم ضعي ملعقه من زيت الزيتون فى إناء وضعي الحبوب وحمريها لمدة دقيقة، وأضيفي الماء أو المرقة للحبوب واتركيها لمدة 15 دقيقة وقدميها بجانب طبق من السلطة.

- يمكنك تناول الأرز الأسمر، ويمكن تحضيره مع الدجاج، فقط ضعي ملعقتين من زيت الزيتون وأضيفي قطع الدجاج المُتبلة وحمريها، ثم اغسلى الأرز جيدًا وأضيفيه إلى الدجاج مع التوابل والبهارات، واتركيه على النار لمدة نصف ساعة وقدميه مع طبق من السلطة.

- يمكنك تحضير النودلز بدلًا من المكرونة فهي قليلة السعرات الحرارية، كما أن لها المذاق الخاص للمكرونة، وستساعدك على خسارة الوزن.

الفريك، هو عبارة عن حبوب القمح الأخضر ويعد بديلًا جيدًا للبروتين وقليل السعرات، ويمكنكِ استخدامه كذلك كبديل للأرز.
المزيد عن: خسارة الوزن الوزن الزائد المكرونة المكرونات الارز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأسيوطي سبورت
4
x
14:30
2
الداخلية
الرجاء
0
x
14:30
0
سموحة
الإسماعيلي
0
x
17:00
1
طنطا‏
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الفيحاء
1
x
17:40
0
الأهلي
دوري الخليج العربي الاماراتي
دبا الفجيرة
2
x
15:30
0
الوصل
الإمارات
1
x
15:30
1
عجمان
الشارقة
0
x
18:15
0
العين
دوري نجوم قطر
الدحيل
4
x
15:50
0
الخور
المرخية
0
x
18:00
0
الغرافة
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
22:30
-
بنفيكا
الدوري الفرنسي
تولوز
0
x
18:00
0
موناكو
نانت
-
x
21:00
-
أميان
رين
-
x
21:00
-
تروا
جانجون
-
x
21:00
-
ميتز
ليل
-
x
21:00
-
أنجيه
ديجون
-
x
21:00
-
كان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
0
هيرتا برلين
شتوتجارت
1
x
16:30
0
آينتراخت فرانكفورت
هانوفر
0
x
16:30
0
بوروسيا مونشنجلادباخ
هوفنهايم
1
x
16:30
0
فرايبورج
فيردر بريمن
-
x
19:30
-
هامبورج
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو
2
x
14:00
0
إيبار
ريال مدريد
4
x
17:15
0
ديبورتيفو ألافيس
ليجانيس
-
x
19:30
-
لاس بالماس
برشلونة
-
x
21:45
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
19:00
-
جنوى
انتر ميلان
-
x
21:45
-
بينفينتو
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
1
x
14:30
1
ستوك سيتي
ليفربول
4
x
17:00
1
وست هام يونايتد
وست بروميتش ألبيون
0
x
17:00
2
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
0
x
17:00
0
ساوثهامتون
برايتون
1
x
17:00
0
سوانزي سيتي
بورنموث
0
x
17:00
2
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
-
x
19:30
-
إيفرتون
كأس السوبر الأفريقى 2018
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
18:30
-
مازيمبي - جمهورية الكونجو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/24/2018 7:10:01 PM