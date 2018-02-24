لخسارة وزنك.. عليكِ تناول هذه الأطعمة

يجب عليكِ تناول هذه الأطعمة لخسارة الوزن الزائد، بسهولة ويسر:





- استخدمي حبوب القمح الكاملة أو الشعير أو الكينوا، أحضري كوبًا من الحبوب واغسليها جيدًا ثم ضعي ملعقه من زيت الزيتون فى إناء وضعي الحبوب وحمريها لمدة دقيقة، وأضيفي الماء أو المرقة للحبوب واتركيها لمدة 15 دقيقة وقدميها بجانب طبق من السلطة.





- يمكنك تناول الأرز الأسمر، ويمكن تحضيره مع الدجاج، فقط ضعي ملعقتين من زيت الزيتون وأضيفي قطع الدجاج المُتبلة وحمريها، ثم اغسلى الأرز جيدًا وأضيفيه إلى الدجاج مع التوابل والبهارات، واتركيه على النار لمدة نصف ساعة وقدميه مع طبق من السلطة.





- يمكنك تحضير النودلز بدلًا من المكرونة فهي قليلة السعرات الحرارية، كما أن لها المذاق الخاص للمكرونة، وستساعدك على خسارة الوزن.



