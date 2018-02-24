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تعرف على نتائج الحملة الأمنية المكبرة والموحدة بمراكز كفرالشيخ

السبت 24/فبراير/2018 - 05:50 م
تعرف على نتائج الحملة الأمنية المكبرة والموحدة بمراكز كفرالشيخ
صورة أرشيفية
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تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من قضايا المخدرات والأسلحة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.

وشن ضباط إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، عددا من الحملات المتوازية بكافة المراكز، وذلك لمكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط3قطع سلاح منها، فرد خرطوش، بندقية خرطوش، وبعض الأسلحة النارية، وطلقتين، كما ضبط 650جرام حشيش،70جرام هيروين، و300قرص مخدر في4 قضايا مخدرات.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة، كما تم تنفيذ 3806أحكام قضائية، كما تم ضبط6عناصر خطر "مسجلين خطر"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

حيث تم ضبط مسجلان خطر خطر"جنائى"،و4مسجلين خطر معلومات جنائية،كما تم ضبط متهم هارب من تنفيذ احكام قضائية، وتمكنت الحملة من إزالة 381 حالة إشغالات وعددًا من الاعلانات المخالفة،وتحرير محاضر اشغالات ونقل بطئ ونظافة وتنفيذ عددًا من القراارت الإدارية.

كما تم ضبط 23 قضية تموينيةمنهم 4قصايا عرض لحوم مكشوفه للبيع، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهاده صحية، 3 قضايا بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة، وتم ضبط احد الأشخاص لتجميعه 9 أطنان دقيق مدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحيازته 9 أطنان دقيق مدعم بكفر الشيخ.


وأسفرت عن تحرير1441مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 8 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط ن 6 من قائدي السيارات يقودون تحت تأثير المواد المخدرة.


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