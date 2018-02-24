قبلة سيرين عبدالنور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أثناء تقبيلها زوجها فريد رحمة، خلال كواليس تصوير أحد الحلقات التليفزيونية.





يذكر أن سيرين عبد النور تحدثت في لقاءها عن تفاصيل حملها، وانتظار مولودها الثاني، إذ استقرت على اسم "كريستيانو" ليكون اسم مولودها، الذي تترقب وضعه خلال الفترة الحالية.



