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قبلة سيرين عبدالنور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

السبت 24/فبراير/2018 - 05:45 م
قبلة سيرين عبدالنور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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الفجر الفني
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أثناء تقبيلها زوجها فريد رحمة، خلال كواليس تصوير أحد الحلقات التليفزيونية.

يذكر أن سيرين عبد النور تحدثت في لقاءها عن تفاصيل حملها، وانتظار مولودها الثاني، إذ استقرت على اسم "كريستيانو" ليكون اسم مولودها، الذي تترقب وضعه خلال الفترة الحالية.

يؤؤبرووني 😍😍 @cyrineanour @rahme_farid by : @cyrinedudu11😙 ❤ #Cyrine_Abdel_Nour 👑💎 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #ام_كريستيانو 💞 #الحب ‏#cyrineabdlnour #CyrineAbdelNour #سيرين_عبدالنور_خط_احمر #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #lebanon #Lebanesesweetheart #الأولى_بالدراما_العربية . . . #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الشاشة #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الدراما #ملكة_الفن #نجمة_لبنان_الأولى_سيرين_عبدالنور #أفضل_ممثلة_لبنانية #أفضل_فنانة_لبنانية #اذا_بدك_ياني #cyrineanour . . . #سيرين_الممثلة_العربية_الأولى_عالميا #سيرين_الممثلة_الأولى_عربيا #سيرين_الأولى_في_آسيا #cyrine_army @cyrineanour

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