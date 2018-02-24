كورة لايف مباشر مباراة الاهلي "مؤمن زكريا" والفيحاء kora live في كأس خادم الحرمين الشريفين

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة أهلي جدة والفيحاء مباشر اليوم السبت 24-2-2018 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يلا شوت مشاهدة مباراة أهلي جدة والفيحاء مباشر اليوم السبت 24-2-2018 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

معلومات عن مباراة أهلي جدة والفيحاء البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، القنوات الناقلة ام بي سي برو سبورت اتش دي 1، الملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، المعلق فهد العتيبي.

موعد مباراة أهلي جدة والفيحاء في تمام السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت السعودية، السادسة إلا ثلث مساء بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة أهلي جدة والفيحاء مباشر اليوم السبت 24 -2-2018 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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