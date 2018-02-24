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بعد دعوته للإبلاغ عن المختلين.. أطباء نفسيين يتبعون نصيحة "ترامب" ويبلغون عنه!

السبت 24/فبراير/2018 - 05:47 م
بعد دعوته للإبلاغ عن المختلين.. أطباء نفسيين يتبعون نصيحة ترامب ويبلغون عنه!
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

حمّل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المواطنين والضحايا مسؤولية هجوم مدرسة فلوريدا، الأسبوع الماضى، لعدم إبلاغهم عن شخصية مضطربة، ورغم فصل الطالب "منفذ الهجوم" من المدرسة.


وأضاف ترامب، ضمن سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل تويتر، أنّه كانت هناك إشارة عديدة توضّح أنّ منفذ الهجوم مختل عقلياً، وتمّ فصله من المدرسة لسوء سلوكه وانحرافه، كما كان يعرف جيرانه وأصحابه أنّه يعانى من مشكلة كبيرة، كما طالب ترامب بضرورة الإبلاغ عن تلك المواقف للسلطات مرات عديدة!.


أنّه بناءً على نصيحة ترامب، لجأ الطبيب النفسى "باندى اكس لى" للإبلاغ عن ترامب، عبر مقال بصحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، قائلاً "لدينا حالة مماثلة مع قائد خطير بإمكانه الوصول إلى أسلحة فتاكة، وليس بندقية رشاشة طراز أر-15.


وأضاف باندى، أنّه بعد كمات الرئيس، أُبلّغ السلطات مرة أخرى عنه، بصفتى مواطناً ومهنياً فى تخصّص الصحة العقلية، ولدى سجلّ قياسى بهذا المجال، لافتاً إلى مطالبته بفحص عقلى كامل لترامب، وفى حالة رفضه يمكنه الاستقالة، فبحكم منصبه يمكنه الوصول للترسانة النووية.


ووفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، أنّه فى ديسمبر الماضى، عقدة أستاذة الطب النفسى بجامعة ييلأ اجتماعاً مع أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين فى الكونجرس، وعضو مجلس الشيوخ الجمهورى حول حالة ترامب العقلية، كما حرّرت تقريراً بعنوان "الحالة الخطرة لدونالد ترامب"، مستندة إلى تقييمات 27 طبيباً نفسياً وعالم اجتماع.


وأيقظ حادث فلوريدا، حالة الغضب الشعبى مجدداً، من عدم فرض قيود على حمل السلاح، بعد تنفيذ طالب عمره 19 عاماً بسلاحه المرخّص مذبحة المدرسة، وقتل 17 طالباً وإصابة 50 أخرين، كما أثار ترامب الجدل مرة أخرى، بمطالبته بتسليح المعلمين لوقف مذابح الطلاب.

 

 

المزيد عن: عالم حادث فلوريدا ترامب الصحة العقلية لترامب اخبار أمريكا
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