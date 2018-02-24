الأسيوطي يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة بعد الفوز على الداخلية

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا، عقب الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وفضل ماهر منح لاعبيه راحة غدا، خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق للعديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة.





ومن المقرر أن يستأنف تدريباته بعد غد الاثنين استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.