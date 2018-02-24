محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية



وكان "عايش" قد شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية اعتبارا من 26 يناير 2017 الى ان صدر القرار بعودته للإسماعيلية خلفا لفضيلة الشيخ السيد محمود سراج.



استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فضيلة الشيخ الدكتور وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية والذى تم تعينه للمرة الثانية رئيسا للمنطقة الأزهرية بالمحافظة بناءا على قرار رئيس مجلس الوزاري رقم 196 الصادر بتاريخ 7 فبراير2018.