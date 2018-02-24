موعد مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليستر سيتي، منافسه فريق ستوك سيتي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "كينج باور" في الساعة 2:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يحل نادي ستوك سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.