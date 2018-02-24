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توقيت وتفاصيل مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي اليوم السبت 24-2-2018 بنهائي كأس السوبر الإفريقي

السبت 24/فبراير/2018 - 04:38 ص
توقيت وتفاصيل مباراة الوداد البيضاوي ومازيمبي اليوم السبت 24-2-2018 بنهائي كأس السوبر الإفريقي
الوداد
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أحمد عصام
 

يواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي، نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت 24-2-2018، في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي

 

وكان نادي الوداد قد توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الأهلي المصري، بعد أن نجح في الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

 

وفاز فريق مازيمبي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نادي سوبر سبورت.

 

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