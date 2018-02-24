تعرف على حكام مباراة شبراخيت وسيدي سالم بالقسم الثالث

تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، مباراة ختام القسم الثالث في كفر الشيخ تجمع بين فريق شبراخيت مع فريق سيدي سالم.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المواجهة إلى حكم الدرجة الأولى محمد محمود عبد الله، ويعاونه في إدار اللقاء عمران فريج مساعد أول، ووليد قابيل مساعد ثان.

وهبط شبراخيت للقسم الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يأمل لاعبو سيدي سالم في التأهل للرقي، برصيد 45 نقطة بالمركز الثالث، بفارق نقطة عن بلطيم الوصيف.

- ترتيب المجموعة الثامنة "ب":

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1- الزعفران 49 نقطة

2- بلطيم 46 نقطة

3- سيدي سالم 45 نقطة

4- بيلا 44 نقطة

5- الحامول 30 نقطة

6- شباب قلين 29 نقطة

7- دسوق 28 نقطة

8- سخا 22 نقطة

9- اتحاد بسيون 21 نقطة

10- مطوبس 20 نقطة

11- الزهراء 9 نقاط