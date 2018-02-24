محمد فهيم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل فيلمه "أنا هاملت".. ورأيه في نجاح "الجماعة" (فيديو)





أعرب الفنان محمد فهيم، عن سعادته بتكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، مؤكداً أنه مركز "عريق" ومشهود له بدعم الكفاءات الفنية الكبيرة، وإثراء الحياة الفنية لمدة استمرت حتى دورته ال66، مؤكدا أنه تشرف بالوقوف على مسرحه والحصول على الجائزة التشجيعية.





وأضاف "فهيم" في حوار خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بنجاح دوره في مسلسل "الجماعة" للمؤلف وحيد حامد، والمخرج شريف البنداري، مؤكدًا أن المسلسل حصل على الحسنيين، وهما إشادة النقاد والجمهور، مضيفًا أنه توقع النجاح باتباع سياسة الأخذ بالأسباب، مشيرًا إلى وجود أسباب قوية لنجاح العمل.





وعن مشروعاته الفنية المقبلة، أكد "فهيم" أنه بصدد خوض فيلم يحمل عنوان "أنا هاملت"، مأخوذ عن رواية "هاملت" لشكسبير، مضيفًا أن القصة بدأت عام 2009، بتحويل الرواية إلى مسرحية شارك بها في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي، وحصل على جائزة التمثيل منه، وفي عام 2011، فوجئ بتواصل أستاذة لغة عربية وأدب مقارن في جامعة بوسطن الأمريكية، مع المخرج هاني عفيفي صاحب رؤية المسرحية.





وأضاف أن الأستاذة أخبرت "عفيفي" برغبتها في تخصيص فصل كامل لرؤية مسرحية "أنا هاملت" ضمن كتابها عن شكسبير عند العرب، وذلك بعد سماعها عن نجاح المسرحية، وبالفعل تم الاتفاق على الأمر، مضيفاً أن الرؤية المصرية للمسرحية تدرس في جامعة بوسطن منذ عام 2011، مؤكدًا أنه تحمس لتحويلها إلى فيلم سينمائي، من رؤية هاني عفيفي، وسيناريو وحوار هاني عفيفي وكريم عرفة، ويقوم هو بالمعالجة السينمائية له.





واختتم "فهيم" أنه يواصل الآن البحث عن جهة إنتاج تراهن على الفيلم وتتولى إنتاجه وإخراجه إلى النور، وذلك بعد انتهاء مرحلة الكتابة منذ يومين، مؤكداً أنه لا يعتبر الفيلم البطولة المطلقة الأولى له، مشيراً إلى وجود شركاء في نجاح أي عمل فني، قائلا: "محدش بيجيب جول لوحده".



