القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإسباني
السبت 24/فبراير/2018 - 03:36 ص
أحمد عصام
يستقبل نادي برشلونة، نظيره فريق جيرونا، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الكامب نو" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية
3 HD.
ويحتل
نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بينما يحل نادي جيرونا في المركز الثامن
برصيد 34 نقطة.
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