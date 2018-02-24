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موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

السبت 24/فبراير/2018 - 03:32 ص
موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي برشلونة، نظيره فريق جيرونا، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الكامب نو" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بينما يحل نادي جيرونا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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