ريهام محيي تتحدث عن مشاركتها في "استوديو الممثل" مع محمد صبحي (فيديو)









تحدثت الفنانة الشابة ريهام محيي، عن مشاركتها في "استوديو الممثل" مع الفنان محمد صبحي، حيث خاضت مرحلة الإختبارات والتصفيات حتى صعدت للتصفيات النهائية.وأضافت ريهام، خلال استضافتها بندوة بجريدة "الفجر" أنها درست التمثيل مع الفنان محمد صبحي، بعد أن تم اختيارها من 30 موهبة وصلت للتصفيات النهائية، موضحة أنها تعلمت منه الكثير.