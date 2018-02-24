القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي

يستقبل نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، منافسه فريق وست هام، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الأنفيلد" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء الذي يجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحل نادي وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.