موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول، منافسه فريق وست هام، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الأنفيلد" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحل نادي وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.