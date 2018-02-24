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موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 24/فبراير/2018 - 03:11 ص
موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي ليفربول، منافسه فريق وست هام، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الأنفيلد" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحل نادي وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

 

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