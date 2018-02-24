موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
السبت 24/فبراير/2018 - 03:11 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي ليفربول، منافسه فريق وست هام، اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "الأنفيلد" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية
2 HD.
ويحتل
نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحل نادي وست هام في المركز الثاني
عشر برصيد 30 نقطة.
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