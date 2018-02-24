الإعلان عن موعد حج القرعة.. تعرف على الأسعار والأوراق وشروط التقديم

قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن موعد التقديم في حج القرعة للعام الحالي 2018-1439، وتم الإعلان أيضا عن شروط التقديم والقبول في قرعة الحج هذا العام، مما ييسر على المواطن أداء الشعيرة المقدسة وضمان إقامة آمنة في المملكة العربية والسعودية وضمان العودة بسلام.





موعد حج القرعة 2018

تم فتح باب التقديم لحج القرعة في العام الهجري الحالي 1439 وذلك في خلال شهر مارس المقبل، ويتم التعرف على الموعد والتاريخ المحدد للتقديم من موقع وزارة الداخلية المصرية، والذي يبدأ من السبت 9 مارس 2018 ويستمر حتى يوم الخميس 19 مارس 2018، وتقوم الوزارة بتقديم الخدمات الصوتية للمتقدمين، ولزائري الموقع، كما تتيح ايضا التواصل مع أحد ممثلي منظومة الحج، وتتيح رقم للاتصال المباشر وهو “27983000”.





كيفية التقديم في قرعة الحج 2018

استيفاء استمارة الحج من أقسام أو مديريات الشرطة وملئ جميع البيانات.

وضع طابع الشرطة على الاستمارة، بقيمة جنيه واحد.





الأوراق المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2018

1-تقدم الطلبات مستوفاة البيانات لكل متقدم.

2-صورة بطاقة الرقم القومى وتكون حديثة وواضحة.

3-جواز السفر على أن يكن حديث.





أسعار حج وزارة الداخلية 2018

يتوقع أن تبدأ أسعار الداخلية هذا العام من 60 ألف جنية وتصل إلي 90 ألف جنية للحج الفاخر.





شروط التقديم في قرعة الحج 2018

وضعت وزارة الداخلية عدة تعليمات للتقدم بطلبات حج القرعة، أبرزها:

تقدم الطلبات إلى القسم – المركز – مديريات الأمن – الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية “www.moi.gov.eg” – أو الاتصال بالخدمات الصوتية على رقم 27983000-02 دون التقييد بمحل الإقامة وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

بناءً على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج هذا العام سيتم توحيد جهة تسجيل جميع بيانات المتقدمين للحج وعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج عن طريقها (قرعة – سياحة – تضامن) بحيث لا يكون هناك تكرار للاسم في أكثر من قرعة على أن يكون ذلك قبل إجراء القرعة.

تدون البيانات بهذا الطلب من واقع بطاقة رقم قومي سارية، ولن تقبل الطلبات في حالة انتهاء صلاحية البطاقة.

لا يجوز تقديم أكثر من طلب حج لذات الشخص بأقسام ومراكز أخرى وفي كل الأحوال ستلغى الطلبات المكررة ولن يدخل القرعة سوي الطلب المدرج به محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولن تسمح المنظومة الإلكترونية لمقدمي طلبات الحج بالتقدم لأداء فريضة الحج فى أكثر من مديرية.

لا يجوز تقديم طلب لأكثر من مرافق واحد فقط مهما بلغ سنه.

يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجرية على أخر أداء لفريضة الحج ابتداءً من عام 1431 هـ -2010 م وما قبلها سواء عن طريق (القرعة-السياحة-وزارة التضامن – الهيئات) ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التي لم يسبق لها الحج أو من تقدم بشهادة تحركات بعدم سابقة الحج.

ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاماً إلا إذا كان مرافقاً لأحد والديه المستوفي لشروط حج القرعة وفى حالة المرافق صغير السن (ذكور / إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من ضمن حصة المديرية من التأشيرات وتحدد قيمة الرحلة والرسوم وفقاً للفئة العمرية للمرافق.