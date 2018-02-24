مفاجأة.. سيرينا ويليامز تنجو من موت محقق

قالت المصنفة الأولى عالميا سابقا سيرينا ويليامز إنها كادت أن تموت وهي تضع طفلتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان في سبتمبر الماضي.

وذكرت ويليامز فى مقال نشرته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "أنا محظوظة لأننى نجوت".

وأضافت: "ولدت ابنتي في عملية قيصرية طارئة بعد انخفاض معدل ضربات القلب لديها بشكل كبير خلال التقلصات. وأجريت الجراحة بشكل سلس".

وتابعت: "لكن ما حدث بعد 24 ساعة فقط من الولادة كان عبارة عن ستة أيام من المجهول".

وواصلت:"إن الولادة "أدت إلى عدد كبير من المضاعفات الصحية".

وعادت سيرينا للمشاركة في المسابقات الرسمية في فبراير الماضي، عندما لعبت مع شقيقتها فينوس مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات ضمن منافسات كأس الاتحاد.