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مفاجأة.. سيرينا ويليامز تنجو من موت محقق

السبت 24/فبراير/2018 - 03:00 ص
مفاجأة.. سيرينا ويليامز تنجو من موت محقق
سيرينا ويليامز
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قالت المصنفة الأولى عالميا سابقا سيرينا ويليامز إنها كادت أن تموت وهي تضع طفلتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان في سبتمبر الماضي.

 

وذكرت ويليامز فى مقال نشرته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "أنا محظوظة لأننى نجوت".

 

وأضافت: "ولدت ابنتي في عملية قيصرية طارئة بعد انخفاض معدل ضربات القلب لديها بشكل كبير خلال التقلصات. وأجريت الجراحة بشكل سلس".

 

وتابعت: "لكن ما حدث بعد 24 ساعة فقط من الولادة كان عبارة عن ستة أيام من المجهول".

 

وواصلت:"إن الولادة "أدت إلى عدد كبير من المضاعفات الصحية".

 

وعادت سيرينا للمشاركة في المسابقات الرسمية في فبراير الماضي، عندما لعبت مع شقيقتها فينوس مع منتخب الولايات المتحدة للسيدات ضمن منافسات كأس الاتحاد.

المزيد عن: موت محقق سيرينا ويليامز رياضة بطولة الولايات المتحدة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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