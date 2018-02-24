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تركي آل الشيخ: لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

السبت 24/فبراير/2018 - 02:58 ص
تركي آل الشيخ: لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 

 

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة، إنه يأمل في إقامة بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر.

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أتمنى سحب تنظيم مونديال 2022م من قطر الشقيقة كما تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية".

 

وتابع: "قد يستغرب البعض تغريدتي، ولكن قطر جيراننا وأهلنا. المشكلة مع الحمدين وخيال المآتة. أما قطر فقطر، في قلوبنا دائمًا، وعلى مدى التاريخ".

 

وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بسحب تنظيم البطولة من قطر، وإسنادها إلى إحدى الدولتين (إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية).

 

 

 

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