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عرض قيامة أرطغرل الحلقة 107 مترجمة للعربية "الجزء الرابع" على قناة trt

السبت 24/فبراير/2018 - 02:55 ص
عرض قيامة أرطغرل الحلقة 107 مترجمة للعربية الجزء الرابع على قناة trt
مشهد من مسلسل "قيامة أرطغرل"
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الفجر الفني
 


عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.

 


ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى القنوات الناقلة للمسلسل.


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