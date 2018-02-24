عرض قيامة أرطغرل الحلقة 107 مترجمة للعربية "الجزء الرابع" على قناة trt
السبت 24/فبراير/2018 - 02:55 ص
الفجر الفني
عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى القنوات الناقلة للمسلسل.
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