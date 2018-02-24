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ريهام محي: سعدت بإشادة المنتج ريمون مقار بعد إنتهاء "الطوفان" (فيديو)

السبت 24/فبراير/2018 - 02:44 ص
ريهام محي: سعدت بإشادة المنتج ريمون مقار بعد إنتهاء الطوفان (فيديو)
ريهام محيي
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - محمد السنوسي
 

حلت الفنانة الشابة ريهام محيي، ضيفة على جريدة "الفجر" للتحدث عن نجاحها في مسلسل "الطوفان" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة "DMC" وأصبح حديث الشارع المصري.

وأكدت ريهام، أنها سعيدة جدًا بإشادة المنتج ريمون مقار بها، بعد انتهاء عرض مسلسل "الطوفان"، موضحة أن العمل مع شركة كبيرة كشركة "فنون مصر" في بداية مشوارها هي إضافة كبيرة لها.

 
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