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يسرى نصر الله: أرفض الزواج لهذا السبب

السبت 24/فبراير/2018 - 02:45 ص
يسرى نصر الله: أرفض الزواج لهذا السبب
يسري نصر الله
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مريم الشريف
 

كشف المخرج يسرى نصر الله، النقاب عن سبب عزوفه عن الزواج، مشيرًا  إلى أن ذلك يعود لكونه شخصًا قرر الاختيار بين الفن والزواج، مضيفًا: "أريد أكون حرًا فى اختياراتي وأفلامي وحفاظًا على أن أظل حرًا كان لابد أن تكون التزاماتي اتجاه الأفراد أقل ما يمكن".


وتابع خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ON E : "أنا شخص عمري ما اشتغلت من أجل الشغل فى حد ذاته، وفشل علاقة والداي لم يكن سبب كرهى للزواج، بالعكس لا أكره الزواج وأشعر بسعادة كبيرة لما يتزوج أحد أصدقائي، لكن في النهاية هذا قراري".

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