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"حجازي": هناك خطط لتحسين مستوى النظافة بأسوان

السبت 24/فبراير/2018 - 02:38 ص
حجازي: هناك خطط لتحسين مستوى النظافة بأسوان
اللواء مجدي حجازي
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داليا الحسين
 
قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان إن مشكلة القمامة والنظافة في المحافظة قلة العمالة والمعدات وصلاحية المعدات؛ والمحافظة تعمل على تطوير وتحسين الخدمة بصفة مستمرة. 

وأوضح "حجازي"، خلال حواره عبر فضائية "مساء dmc"، أن هناك خطط لتحسين مستوى النظافة بمحافظة أسوان، لافتا إلى أن الموازنة الحالية لا تسمح بزيادة عدد العاملين، معلقا: "معنديش مرتبات أعطي لناس زيادة".

وتابع محافظ أسوان: "ندير مشكلة القمامة بكل الإمكانيات المتاحة والعمالة تعمل بأكثر من وردية"، منوها بأنه تم شراء معدات بـ10 ملايين جنيه لحل هذا الأمر.

ولفت إلى أن قرى أسوان نظيفة؛ لكن الشوارع الرئيسية في المدن تعاني أحيانا بسبب الزيادة السكانية وأعداد الوافدين.
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