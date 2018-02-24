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ربة منزل بالإسكندرية تقدم على الانتحار بسبب معانتها من مرض نفسي

السبت 24/فبراير/2018 - 03:29 ص
ربة منزل بالإسكندرية تقدم على الانتحار بسبب معانتها من مرض نفسي
صورة أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
أقدمت ربة منزل 38 سنة بالإسكندرية بالانتحار بإشعال النيران باستخدام مادة الكيروسين، وذلك بسبب معانتها من مرض نفسي، ولم تتهم أسرتها أحد بالتسبب في وفاتها.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة محرم بك ببلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول "إ أ م أ" ٣٨ عاما، ربة منزل مقيمة شارع عبد القادر الغرياني، مصابة بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية والثالثة، وتوفيت.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع زوجها المدعو ه ح م إ السن ٤٠ تاجر مقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه صحبة زوجته المذكورة قامت بمغافلته وسكب مادة بترولية " كيروسين تصادف تواجده بالمنزل " على ملابسها وإشعال النيران بنفسها، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضاف بأنها كانت تعاني من مرض نفسي تعالج منه ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها. 

بسؤال والدها أيد ما جاء بالفحص ولم يُتهم احد بالتسبب في وفاتها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اداري قسم شرطة محرم، وجاري العرض على النيابة.
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