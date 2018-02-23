سلمى أبو ضيف برفقة شقيقتها.. والجمهور يتفاجيء من الشبه بينهم (صورة)





نشرت الممثلة الشابه سلمى أبو ضيف، صورة تجمعها بشقيقتها نورا أبو ضيف لأول مرة، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".





وفوجئ جمهور سلمى، بوجه الشبه بينهما، وظهرت كل من سلمى وشقيقتها بنفس تسريحة الشعر والمكياج وهذا ما جعل التشابه بينها أكبر.





وتصور سلمى أبو ضيف حالياً عدد من مشاهدها في مسلسل "بني يوسف" مع الفنانة يسرا والمقررعرضه ضمن موسم رمضان 2018.



