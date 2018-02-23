غدا.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة (تعرف عليهم)

تقطع شركة مياه القاهرة، المياه عن 17 منطقة بالمحافظة، وهي كالتالي: "أم بيومى – منطاى – عبدالمنعم رياض (1، 2) – المحلاوى – أرض الجنينة – حوض البقمة – مدينة السعادة – حوض الرملة – أرض محطة كامل – بيجام – مدينة النور – منشية عبدالناصر – عزبة عثمان – التعاون"، لمدة 12 ساعة.









وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساء غد السبت الموافق 24/2/2018 وحتى الساعة 8 صباح يوم الأحد الموافق 25/2/2018، نظرا لأعمال تغيير ماسورتين قطر 1000 مم، بخط طرد صرف صحى بيجام، وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.





وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



