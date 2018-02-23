ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدا.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة (تعرف عليهم)

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:30 م
غدا.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة (تعرف عليهم)
أرشيفية
طباعة
 
تقطع شركة مياه القاهرة، المياه عن 17 منطقة بالمحافظة، وهي كالتالي: "أم بيومى – منطاى – عبدالمنعم رياض (1، 2) – المحلاوى – أرض الجنينة – حوض البقمة – مدينة السعادة – حوض الرملة – أرض محطة كامل – بيجام – مدينة النور – منشية عبدالناصر – عزبة عثمان – التعاون"، لمدة 12 ساعة.


وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساء غد السبت الموافق 24/2/2018 وحتى الساعة 8 صباح يوم الأحد الموافق 25/2/2018، نظرا لأعمال تغيير ماسورتين قطر 1000 مم، بخط طرد صرف صحى بيجام، وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. 

المزيد عن: منشية عبدالناصر قطع المياه عزبة عثمان عبد المنعم رياض شركة مياه القاهرة رقم خدمة المياه أم بيومى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعد الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
0
x
15:35
0
حتا
النصر
0
x
15:35
0
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
0
x
15:50
0
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 6:30:01 PM